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      Експеримент в українських аеропортах: до патрулювання залучать кінологів

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      5 найбільших аеропортів в Україні патрулюватимуть ще й кінологи
      5 найбільших аеропортів в Україні патрулюватимуть ще й кінологи / Фото з вільних джерел

      В Україні до патрулювання у п’ятьох найбільших аеропортах залучать кінологічні підрозділи. Експеримент проведуть в аеропортах Києва, Одеси та Львова.

      Про це інформують у Нацполіції.

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      Останнім часом у поліції зафіксовані випадки переправлення наркотичних засобів через аеропорти. Відтак на патрулювання у великих аеропортах будуть залучені патрульні спільно з кінологами. Крім того, на чергування заступатимуть оперативники підрозділів протидії наркозлочинності,
      – пояснив перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

      Він також зазначив, що лише через міжнародний аеропорт "Бориспіль" протягом місяця проходять 1,1 мільйона пасажирів, а посилення несення служби в аеропортах дасть змогу виявляти громадян, які прибувають із метою скоєння злочинів.

      "Поки ми хочемо провести експеримент в аеропортах Київської області, зокрема – в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також в Одесі та Львові. Згодом така робота розпочнеться і в Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів розпочнуть роботу в зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій території до аеропорту", – додав Аброськін.

      Відомо, що нововведення вступить в силу з 5 листопада.

      Теги: Новини України Поліція авіація
      Джерело: 24 Канал
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