Об этом заявил глава Офиса зеленого перехода при Минэкономики Украины Андрей Китура в комментарии изданию Forbes, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Ветеранская политика в большом бизнесе: как "Интерпайп" Виктора Пинчука реинтегрирует своих ветеранов

По его прогнозу, в условиях глобального сокращения производства в мире будут выживать только те предприятия, которые будут иметь более низкую себестоимость производства.

Нам нужно успеть свою металлургию перевести на технологии электродуговой плавки стали или другие новейшие технологии производства зеленой стали. И в этом разрезе образцом для подражания является "Интерпайп Сталь",

– заявил представитель Минэкономики.

Как работает "Интерпайп Сталь"

"Интерпайп Сталь" – это первый в Украине экологический металлургический завод, который появился 13 лет назад. Компания Виктора Пинчука вложила в строительство 1 миллиард долларов – это самая большая экологическая инвестиция в украинскую промышленность с момента независимости Украины. Завод начал использовать метод электродуговой плавки. По сравнению с традиционным "мартеновским" способом плавки стали выбросы CO2 в атмосферу от электрометаллургии сократились в 10 раз", – пишет Forbes.

Из 6 металлургических комбинатов, ныне расположенных на подконтрольной Украине территории, Интерпайп-Сталь – до сих пор единственный, который соответствует строгим экологическим стандартам Европейского Союза, рассказал Председатель комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA, директор GMK Center Станислав Зинченко.

Он считает, что электрометаллургия сегодня – самая доступная в мире технология по декарбонизации. Ее специфика заключается в том, что такой завод производит сталь, не используя ископаемое топливо (коксующийся уголь), а основой для производства является лом черных металлов. Благодаря этой технологии количество выбросов CO2 существенно уменьшается.

"Металлургия в Украине, как и любой бизнес, может существовать, если он ориентирован на экспортные рынки. А глобальный тренд последних 5 – 10 лет заключается в том, чтобы так называемый "углеродный след" производства был низким. В этом разрезе компания "Интерпайп" может не только экспортировать свою продукцию, но и конкурировать с мировыми производителями".

Издание приводит данные исследования worldsteel, в соответствии с которым по итогам 2023 года доля электрометаллургии в общем производстве стали в Украине составила 12,3%. До полномасштабной войны этот показатель достигал 6%.