Про це заявив голова Офісу зеленого переходу при Мінекономіки України Андрій Кітура у коментарі виданню Forbes, інформує 24 Канал.

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За його прогнозом, за умов глобального скорочення виробництва у світі виживатимуть лише ті підприємства, які матимуть нижчу собівартість виробництва.

Нам потрібно встигнути свою металургію перевести на технології електродугової плавки сталі або інші новітні технології виробництва зеленої сталі. І в цьому розрізі взірцем для наслідування є "Інтерпайп Сталь",

– заявив представник Мінекономіки.

Як працює "Інтерпайп Сталь"

"Інтерпайп Сталь" – це перший в Україні екологічний металургійний завод, який з'явився 13 років тому. Компанія Віктора Пінчука вклала в будівництво 1 мільярд доларів – це найбільша екологічна інвестиція в українську промисловість із моменту незалежності України. Завод почав використовувати метод електродугової плавки. У порівнянні з традиційним «мартенівським» способом плавки сталі викиди CO2 в атмосферу від електрометалургії скоротилися в 10 разів", – пише Forbes.

З 6 металургійних комбінатів, що нині розташовані на підконтрольній Україні території, Інтерпайп-Сталь - досі єдиний, який відповідає суворим екологічним стандартам Європейського Союзу, розповів Голова комітету промислової екології та сталого розвитку EBA, директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Він вважає, що електрометалургія сьогодні – найдоступніша у світі технологія з декарбонізації. Її специфіка полягає в тому, що такий завод виробляє сталь, не використовуючи викопне паливо (коксівне вугілля), а основою для виробництва є брухт чорних металів. Завдяки цій технології кількість викидів CO2 суттєво зменшується.

"Металургія в Україні, як і будь-який бізнес, може існувати, якщо він орієнтований на експортні ринки. А глобальний тренд останніх 5–10 років полягає в тому, щоб так званий "вуглецевий слід" виробництва був низьким. У цьому розрізі компанія "Інтерпайп" може не тільки експортувати свою продукцію, а й конкурувати зі світовими виробниками".

Видання наводить дані дослідження worldsteel, відповідно до якого за підсумками 2023 року частка електрометалургії в загальному виробництві сталі в Україні склала 12,3%. До повномасштабної війни цей показник сягав 6%.