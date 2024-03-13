Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что активная борьба с "агентами в рясах" началась после того, как СБУ возглавил Василий Малюк.

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"Московский патриархат все годы независимости был основным козырем кремля. Представители Кирилла в Украине много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью. Это был один из главных инструментов влияния со стороны РФ на значительную часть украинского общества", – акцентирует политолог.

Экс-нардеп напоминает об одной из крупнейших сетей агентов ФСБ с начала полномасштабного вторжения, которую на днях разоблачили сотрудники СБУ.

"Структура работала под прикрытием бренда "Союз православных журналистов". Конечно же на базе УПЦ (МП). Кто бы сомневался? Координатор сети – один из руководителей столичного храма УПЦ (МП), который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы", – подчеркивает политолог.

"Распространение фейков – одна из ключевых задач "агентов в рясах" и различных "союзов православных журналистов". СБУ не дает этого сделать. Но у меня остается вопрос к коллегам из Верховной Рады. Недавно анализировал дела – чем занимались "служители кремлевского культа" в Украине с началом Великой войны. И они не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. Какие еще аргументы нужны депутатам для полного законодательного запрета этих добровольных помощников оккупантов?", – резюмирует экс-нардеп.

Напомним ранее стало известно, что СБУ обезвредила масштабную агентурную сеть фсб, которая "под прикрытием" УПЦ (МП) пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине.