Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що активна боротьба з "агентами в рясах" почалася після того, як СБУ очолив Василь Малюк.

Дивіться також Діяли під прикриттям УПЦ МП: СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ

"Московський патріархат всі роки незалежності був основним козирем кремля. Представники Кірілла в Україні багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку РФ на значну частину українського суспільства", – акцентує політолог.

Екснардеп нагадує про одну з найбільших мереж агентів ФСБ з початку повномасштабного вторгнення, яку днями викрили працівники СБУ.

"Структура працювала під прикриттям бренду "Союз православных журналистов". Звичайно ж на базі УПЦ (МП). Хто б сумнівався? Координатор мережі – один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби", – підкреслює політолог.

"Поширення фейків – одне з ключових завдань "агентів в рясах" і різноманітних "союзів православних журналістів". СБУ не дає цього зробити. Але в мене лишається запитання до колег з Верховної Ради. Нещодавно аналізував справи – чим займались "служителі кремлівського культу" в Україні з початком Великої війни. І вони не лише агітували за "русский мир", але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню. Які ще аргументи потрібні депутатам для повної законодавчої заборони цих добровільних помічників окупантів?", – резюмує екснардеп.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка "під прикриттям" УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.