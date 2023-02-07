Утверждение Василия Малюка в должности главы СБУ рекордным количеством депутатов (324 голоса "за"), свидетельствует о его результативной работе в статусе исполняющего обязанности главы Службы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Малюка в Раду приехал представлять лично президент, а оппозиция особо не "нападала". Причина: реальные результаты работы службы оставляют минимальное поле для критики. И это при том, что Малюк, судя по его интервью, человек подчеркнуто аполитичен (в отличие от многих своих предшественников), и явно не собирается строить политическую карьеру. При этом пол года работы в статусе "и.о." дают возможность говорить о конкретной результативности,

– отмечает эксперт.

"Именно после того, как Малюк возглавил Службу и очистил ее от предателей, произошли крупнейшие "хлопки" на территории России: подрыв Крымского моста; атака дронов на российские корабли в бухте Севастополя; ликвидации десятков предателей Украины в "лнр/днр". Отдельная заслуга – очистка Украины от вредного влияния России на церковную среду "Безопасные меры против агентов в рясах" – УПЦ (МП) – разработана и внедрена СБУ операция. Малюк взялся за "кремлевских агентов", которых не трогали десятилетиями. Причем все мероприятия были проведены юридически выверено и законно", – акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что именно под руководством Малыша СБУ получила положительный рейтинг доверия от общества. "В конце декабря 2021 г. у Службы во главе с Иваном Бакановым был отрицательный рейтинг доверия. Месяц назад, опрос КМИС зафиксировал, что СБУ во главе с Василием Малюком - правоохранительный орган с наибольшим рейтингом доверия (63%)", – резюмирует Загородний.

Напомним, что Совет утвердила Василия Малюка в должности главы СБУ рекордными 324 голосами "за". Президент Владимир Зеленский, выступая перед голосованием, отметил, что Василий Малюк во время фактического руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".