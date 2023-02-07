Затвердження Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордною кількістю депутатів (324 голоси "за"), свідчить про його результативну роботу в статусі виконувача обов'язків голови Служби. Про це пише політолог Тарас Загородній.

Малюка в Раду приїхав представляти особисто президент, а опозиція особливо не "нападала". Причина: реальні результати роботи Служби залишають мінімальне поле для критики. І це при тому, що Малюк, судячи з його інтерв’ю, людина підкреслено аполітична (на відміну від багатьох своїх попередників), і явно не збирається будувати політичну кар’єру. При цьому пів року роботи в статусі "в.о." дають можливість говорити про конкретну результативність,

– відзначає експерт.

"Саме після того, як Малюк очолив Службу та очистив її від зрадників, відбулися найбільші "бавовни" на території Росії: підрив Кримського мосту; атака дронів на російські кораблі у бухті Севастополя; ліквідації десятків зрадників України в "лнр/днр". Окрема заслуга – очищення України від шкідливого впливу Росії на церковне середовище. "Безпекові заходи проти агентів в рясах" – УПЦ (МП) – розроблена та впроваджена СБУ операція. Малюк взявся за "кремлівських агентів", яких не чіпали десятиліттями. Причому всі заходи були проведені юридично вивірено та законно", – акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що саме під керівництвом Малюка СБУ отримала позитивний рейтинг довіри від суспільства. "В кінці грудня 2021 у Служби на чолі з Іваном Бакановим був від’ємний рейтинг довіри. Місяць тому, опитування КМІС зафіксувало, що СБУ на чолі з Василем Малюком – правоохоронний орган з найбільшим рейтингом довіри (63%)", – резюмує Загородній

Нагадаємо, що Рада затвердила Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордними 324 голосами "за". Президент Володимир Зеленський, у виступі перед голосуванням, зазначив, що Василь Малюк під час фактичного керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".