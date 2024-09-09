"Бомбить Воронеж" –это больше не мем, а программа СБУ по демилитаризации России, –эксперт

Для Службы безопасности Украины нет "красных линий" при ударах по территории России, поэтому она переносит войну в страну-агрессора.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя последние подрывы складов боеприпасов под Воронежем.

Читайте также Буферная зона в России будет расширяться, – генерал-майор СБУ в запасе сказал, что на это указывает

Эксперт подчеркивает, что СБУ наносит не единичные удары, а осуществляет массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте. "Речь идет о продолжении многоступенчатой операции по системному уничтожению складов оружия на территории врага. Очевидно, что военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну, – являются законными целями для Украины", – отмечает экс-нардеп.

Для подчиненных Малюка нет "красных линий" на территории России. Все, что работает на войну с Украиной, должно быть уничтожено. Пока западные партнеры думают, давать ли разрешение на удары своим оружием вглубь России, Служба уже осуществляет такие удары собственными дронами. "Бомбить Воронеж" – это больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации России,

– акцентирует политолог.

Черненко отмечает чрезвычайную точность дронов СБУ. "Местные власти традиционно заявили, что сбили все беспилотники, а падение вызвано обломками сбитых дронов. В момент, когда я пишу этот блог, склад продолжает гореть и взрываться вторые сутки. Как видим, "обломки" от СБУ самые точные в мире. А местные жители, которых срочно отселяют подальше от гигантского пожара на складе, мне кажется могут начать сомневаться, что "СВО идет по плану", – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что Служба Безопасности взорвала большой склад боеприпасов в селе Солдатское, Воронежской области. Склад активно использовали для переброски снарядов и техники в Украину.