Черновол дал неожиданный прогноз развитию дела Савченко

Политический эксперт, бывший соратник экс-президента Виктора Януковича Тарас Черновол отметил, что депутаты проголосуют за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

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Он отметил, что "Батькивщина" ни за кого не берет ответственности, ни за Портнова, ни за Лебедева. Поэтому "Батькивщина" проголосует за снятие неприкосновенности с Савченко.

"Я не знаю точного содержания материалов, которые передали, вы же понимаете, что это тайна следствия и они отдают только то, что не завязано с другими лицами, которых нельзя засветить. Особенно то, что там десяток человек под прикрытием", — прокомментировал эксперт.

По его словам, есть видеозаписи, а после того, как депутаты услышат, как она обещала их убивать на этих видеозаписях, то, вероятно, они проголосуют за снятие неприкосновенности.

Я думаю, что Савченко на тот момент уже не будет в Украине. Она приехала, должна была сделать несколько заявлений и дать показания в СБУ, которые зафиксированы в уголовное дело и на которые будут потом ссылаться адвокаты. Она это сделала,

— спрогнозировал Черновол.

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