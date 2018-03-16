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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Чорновіл дав неочікуваний прогноз щодо розвитку справи Савченко

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Тарас Чорновіл
Тарас Чорновіл / 24 Канал

Політичний експерт, колишній соратник екс-президента Віктора Януковича Тарас Чорновіл зазначив, що депутати проголосують за зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він зазначив, що "Батьківщина" ні за кого не бере відповідальності, ні за Портнова, ні за Лєбєдєва. Тому "Батьківщина" проголосує за зняття недоторканності з Савченко.

"Я не знаю точного змісту матеріалів, які передали, ви ж розумієте, що ця таємниця слідства і вони віддають тільки те, що не зав'язано з іншими особами, яких не можна засвітити. Особливо те, що там десяток осіб під прикриттям", – прокоментував експерт.

За його словами, є відеозаписи, а після того, як депутати почують як вона обіцяла їх убивати на цих відеозаписах, то, ймовірно, вони проголосують за зняття недоторканності.

Я думаю, що Савченко на той момент вже не буде в Україні. Вона приїхала, мала зробити кілька заяв і дати свідчення в СБУ, які зафіксовані в кримінальну справу і на які будуть потім посилатися адвокати. Вона це зробила,
– спрогнозував Чорновіл.

Більше дивіться у відео.

Теги: Новини України Надія Савченко Володимир Рубан ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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