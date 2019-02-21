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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Эксперт: Монетизация субсидий – это предвыборный бонус

      6 Читати новину українською

      В этом году в Украине пенсии вырастут на 17%, а вместо скидки на коммунальные платежи выделят дополнительные деньги, которые будут платить наличными. Некоторые эксперты называют такие инициативы предвыборными бонусами.

      Рост пенсий

      Уже с 1 марта 10 миллионам украинцам пересчитают пенсии. Индексацию проводят из-за роста средней заработной платы, повышения цен и инфляции.

      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как – читайте в материале 24 канала.

      В формуле, по которой будут пересматривать пенсии, будет учитываться стаж, уровень заработной платы, которую ранее получал пенсионер, и уровень средней зарплаты по стране. Теперь это будет происходить ежегодно и в автоматическом режиме. В Министерстве социальной политики утверждают, что средств на эту реформу будет выделяться около 2,9 миллиарда гривен ежемесячно.

      На сколько вырастут пенсии. Эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Неходовский пояснил, что в среднем рост составит 17%. Например, если пенсия будет 5 тысяч гривен, то соответственно 17% – это помесячный рост и пенсионеры будут получать около 850 гривен,

      Монетизация субсидий

      В марте пенсионеры, получающие субсидию, начнут получать деньги для оплаты коммунальных платежей. Ведь заработает еще одна реформа – монетизация жилищных субсидий. Теперь все льготники должны самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию. Средства, которые останутся после оплаты коммуналки, можно будет использовать на свое усмотрение.

      Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать – читайте в материале 24 канала.

      Если же пенсионную реформу эксперты считают плановой еще с 2017 года, то монетизацию субсидий называют предвыборными бонусами.

      Мне кажется, что не просто так совпало с электоральным циклом. Мы же понимаем, что 31 марта в нашей стране состоятся выборы и вот так совпало, что начиная с марта люди начнут получать дополнительные средства на руки,
      – рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

      Эксперты говорят, такая система может отрицательно повлиять на платежеспособность украинцев и увеличить задолженность за коммуналку. В Министерстве уверяют, если так будет, реформу монетизации пересмотрят.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Пенсионная реформа Пенсіонери Деньги Субсидии ЖКХ Коммунальные услуги Реформы Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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