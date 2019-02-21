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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Експерт: Монетизація субсидій – це передвиборчий бонус

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      Цього року в Україні пенсії зростуть на 17%, а замість знижки на комунальні платежі виділять додаткові гроші, які додаватимуть готівкою. Деякі експерти називають такі ініціативи передвиборчими бонусами.

      Зростання пенсій

      Вже з 1 березня 10 мільйонам українцям перерахують пенсії. Індексацію проводять через зростання середньої заробітної плати, підвищення цін та інфляцію.

      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як – читайте в матеріалі 24 каналу.

      У формулі, за якою будуть переглядати пенсії, враховуватиметься стаж, рівень заробітної плати, яку раніше отримував пенсіонер, і рівень середньої зарплати по країні. Тепер це відбуватиметься щорічно і в автоматичному режимі. В Міністерстві соціальної політики стверджують, що коштів на цю реформу буде виділятися близько 2,9 мільярда гривень щомісяця. 

      На скільки зростуть пенсії. Експерт Реанімаційного пакету реформ Ілля Неходовський пояснив, що в середньому зростання складе 17%. Наприклад, якщо пенсія буде 5 тисяч гривень, то відповідно 17% – це помісячне зростання і пенсіонери отримуватимуть близько 850 гривень, 

      Монетизація субсидій

      У березні пенсіонери, які отримують субсидію, почнуть отримувати гроші для оплати комунальних платежів. Адже запрацює ще одна реформа – монетизація житлових субсидій. Тепер всі пільговики мають самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію. Кошти, які залишатимуться після оплати комуналки, можна буде використати на свій розсуд.

      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Якщо ж пенсійну реформу експерти вважають плановою ще з 2017 року, то монетизацію субсидій називають передвиборчими бонусами.

      Мені здається, що не просто так співпало з електоральним циклом. Ми ж розуміємо, що 31 березня у нашій державі відбудуться вибори й ось так збіглося, що починаючи з березня люди почнуть отримувати додаткові кошти на руки, 
      – розповів експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

      Експерти кажуть, така система може негативно вплинути на платоспроможність українців і збільшити заборгованість за комуналку. В Міністерстві запевняють, якщо так буде, реформу монетизації переглянуть.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Пенсіонери Пенсійна реформа Міністерство соціальної політики Реформи Комунальні послуги ЖКГ Субсидії Гроші
      Джерело: 24 канал
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