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Эксперт объяснил, почему малому и среднему бизнесу следует придерживаться пожарной безопасности

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Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко / Фото из свободных источников

Председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончаренко заявил, что бизнес, который не заботится о безопасности – не может быть успешным.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

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"Очень важно, чтобы инспекции ставили своей целью не нахождение нарушения и наказать. Их цель должна быть в том, чтобы помочь ему понять, что от него хочет государство. Отношение должно быть как к клиенту, которому ты можешь помочь, потому что в тебя больше знаний, практика и ресурсы", – сказал Алексей Гончаренко.

Он отметил, что современная экономика требует от бизнеса быть открытым и безопасным, чтобы удержаться на рынке.

И особенно это касается малого и среднего бизнеса. Именно им пренебрегают большое количество инспекций. Современность требует открытости. XXI век – это время репутационной экономики. Если ты безопасен, то получаешь конкурентное преимущество. И в этом должен помогать ГСЧС, чтобы украинцы знали, куда можно идти с ребенком. Никакие постановления суда так жестоко не наказывают, как рынок. Если к тебе не идет клиент – ты не заработаешь деньги и уйдешь с рынка,
– добавил глава Офиса эффективного регулирования.

Напомним, с 30 марта и в течение 10 дней по всей стране пройдут проверки торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность.

Теги: Новости Украины ГСЧС Бизнес Пожар
Источник: 24 Канал
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