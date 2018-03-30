Експерт пояснив, чому малому і середньому бізнесу варто дотримуватись пожежної безпеки

Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук заявив, що бізнес, який не дбає про безпеку – не може бути успішним.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

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"Дуже важливо, щоб інспекції ставили собі за мету не знаходження порушення і покарання. Їхня мета має бути в тому, щоб допомогти йому зрозуміти, що від нього хоче держава. Ставлення має бути як до клієнта, якому ти можеш допомогти, тому що в тебе більше знань, практика і ресурси", – сказав Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що сучасна економіка вимагає від бізнесу бути відкритим і безпечним, щоб втриматись на ринку.

І особливо це стосується малого і середнього бізнесу. Саме ним нехтують велика кількість інспекцій. Сучасність вимагає відкритості. ХХІ сторіччя – це час репутаційної економіки. Якщо ти безпечний, то отримуєш конкуренту перевагу. І в цьому має допомагати ДСНС, щоб українці знали, куди можна йти з дитиною. Ніякі ухвали суду так жорстоко не карають, як ринок. Якщо до тебе не йде клієнт – ти не заробиш гроші і підеш з ринку,

– додав голова Офісу ефективного регулювання.

Нагадаємо, з 30 березня і протягом 10 днів по всій країні відбудуться перевірки торговельно-розважальні центрів на пожежну безпеку.