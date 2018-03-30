Інспекційна реформа покращить стан протипожежної безпеки в Україні, – аналітики

Діюча в Україні система інспекцій не здатна попереджати ризики. Результатом зволікання із впровадженням інспекційної реформи є численні пожежі, що загрожують життю та безпеці громадян. Важливою складовою реформи також має стати забезпечення доступності інформації про перевірки та їх результати.

Однією з причин незадовільного стану протипожежної безпеки в Україні є те, що за чинним законодавством перевіряючі органи, зокрема, ДСНС, змушені перевіряти суб’єкти господарювання, а не об’єкти, наголосили в експертній організації Офіс ефективного регулювання BRDO. Тобто, замість того, аби перевіряти торговельні центри, стадіони чи дитячі садочки, перевіряють юридичних осіб.

Які проблеми це викликає?

1. ТРЦ нерідко належить кільком юридичним особам. Відтак, пожежні вимушені перевіряти не весь ТРЦ комплексно, а лише частину, що належить юридичній особі, яку перевіряють.

2. Якщо юрособі, окрім ТРЦ, також належать інші об’єкти, пожежні змушені одночасно перевіряти і їх, витрачаючи ресурс, навіть якщо вони не є настільки суспільно важливими.

3. Якщо юридична особа зареєстрована в одному регіоні, а об’єкт знаходиться в іншому, то виникає проблема з визначенням перевіряючого органу. Сьогодні перевіркою займається служба за місцем реєстрації юрособи, що не завжди є ефективним підходом.

Вирішити ці проблеми на підзаконному рівні неможливо – потрібні зміни на рівні закону.

Метою діяльності інспекції має бути не виявлення порушення та покарання порушника, а реальне зниження ризиків. Це докорінна перебудова роботи органу, що буде супроводжуватись створенням інструментів для самоконтролю бізнесу. Зібрана за допомогою онлайн-системи статистика дозволить побудувати матриці ризиків та спланувати управління ними. Інформація про перевірки та їх результати має бути доступною онлайн, аби кожна людина мала можливість оцінювати власні ризики,

– впевнений голова BRDO Олексій Гончарук.

На сайті, розробленому BRDO, можна знайти інформацію про перевірки ТРЦ, заплановані на 2018 рік. Більш того, вже з квітня ДСНС вноситиме сюди інформацію про результати своїх перевірок. На виконання доручення Прем'єр-міністра України, розпочнеться процес із внесення інформації про позапланові перевірки торговельних центрів.