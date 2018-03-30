15:21
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

Інспекційна реформа покращить стан протипожежної безпеки в Україні, – аналітики

118 Читать новость на русском
Інспекційна реформа вбереже від пожеж
Інспекційна реформа вбереже від пожеж / informator.news

Діюча в Україні система інспекцій не здатна попереджати ризики. Результатом зволікання із впровадженням інспекційної реформи є численні пожежі, що загрожують життю та безпеці громадян. Важливою складовою реформи також має стати забезпечення доступності інформації про перевірки та їх результати.

Однією з причин незадовільного стану протипожежної безпеки в Україні є те, що за чинним законодавством перевіряючі органи, зокрема, ДСНС, змушені перевіряти суб’єкти господарювання, а не об’єкти, наголосили в експертній організації Офіс ефективного регулювання BRDO. Тобто, замість того, аби перевіряти торговельні центри, стадіони чи дитячі садочки, перевіряють юридичних осіб.

Які проблеми це викликає?

1. ТРЦ нерідко належить кільком юридичним особам. Відтак, пожежні вимушені перевіряти не весь ТРЦ комплексно, а лише частину, що належить юридичній особі, яку перевіряють.

2. Якщо юрособі, окрім ТРЦ, також належать інші об’єкти, пожежні змушені одночасно перевіряти і їх, витрачаючи ресурс, навіть якщо вони не є настільки суспільно важливими.

3. Якщо юридична особа зареєстрована в одному регіоні, а об’єкт знаходиться в іншому, то виникає проблема з визначенням перевіряючого органу. Сьогодні перевіркою займається служба за місцем реєстрації юрособи, що не завжди є ефективним підходом.

Вирішити ці проблеми на підзаконному рівні неможливо – потрібні зміни на рівні закону.

Метою діяльності інспекції має бути не виявлення порушення та покарання порушника, а реальне зниження ризиків. Це докорінна перебудова роботи органу, що буде супроводжуватись створенням інструментів для самоконтролю бізнесу. Зібрана за допомогою онлайн-системи статистика дозволить побудувати матриці ризиків та спланувати управління ними. Інформація про перевірки та їх результати має бути доступною онлайн, аби кожна людина мала можливість оцінювати власні ризики,
– впевнений голова BRDO Олексій Гончарук.

На сайті, розробленому BRDO, можна знайти інформацію про перевірки ТРЦ, заплановані на 2018 рік. Більш того, вже з квітня ДСНС вноситиме сюди інформацію про результати своїх перевірок. На виконання доручення Прем'єр-міністра України, розпочнеться процес із внесення інформації про позапланові перевірки торговельних центрів.

Теги: Новини України ДСНС Новини політики Пожежа Реформи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сьогодні, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 216
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 204
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1469
Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
сьогодні, 11:03 Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
Сергій Лещенко 180
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1297
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук