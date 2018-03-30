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Инспекционная реформа улучшит состояние противопожарной безопасности в Украине, – аналитики

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Инспекционная реформа убережет от пожаров
Инспекционная реформа убережет от пожаров / informator.news

Действующая в Украине система инспекций не способна предупреждать риски. Результатом промедления с внедрением инспекционной реформы являются многочисленные пожары, угрожающие жизни и безопасности граждан. Важной составляющей реформы также должно стать обеспечение доступности информации о проверках и их результаты.

Одной из причин неудовлетворительного состояния противопожарной безопасности в Украине является то, что по действующему законодательству проверяющие органы, в частности, ГСЧС, вынуждены проверять субъекты хозяйствования, а не объекты, отметили в экспертной организации Офис эффективного регулирования BRDO. То есть, вместо того, чтобы проверять торговые центры, стадионы, детские сады, проверяют юридических лиц.

Какие проблемы это вызывает?

1. ТРЦ нередко принадлежит нескольким юридическим лицам. Следовательно, пожарные вынуждены проверять не весь ТРЦ комплексно, а лишь часть, которая принадлежит проверяемому юридическому лицу.

2. Если к юрлицу, кроме ТРЦ, также относятся иные объекты, пожарные вынуждены одновременно проверять и их, тратя ресурс, даже если они не являются столь общественно важными.

3. Если юридическое лицо зарегистрировано в одном регионе, а объект находится в другом, то возникает проблема с определением проверяющего органа. Сегодня проверкой занимается служба по месту регистрации юрлица, что не всегда является эффективным подходом.

Решить эти проблемы на подзаконном уровне невозможно – нужны изменения на уровне закона.

Целью деятельности инспекции должно быть не обнаружение нарушения и наказания нарушителя, а реальное снижение рисков. Это коренная перестройка работы органа, что будет сопровождаться созданием инструментов для самоконтроля бизнеса. Собранная с помощью онлайн-системы статистика позволит построить матрицы рисков и спланировать управление ими. Информация о проверках и их результатах должна быть доступной онлайн, чтобы каждый человек имел возможность оценивать собственные риски,
– уверен председатель BRDO Алексей Гончарук.

На сайте, разработанном BRDO, можно найти информацию о проверках ТРЦ, запланированных на 2018 год. Более того, уже с апреля ГСЧС будет вносить сюда информацию о результатах своих проверок. На выполнение поручения Премьер-министра Украины, начнется процесс по внесению информации о внеплановых проверках торговых центров.

Теги: ГСЧС Новости Украины Новости политики Пожар Реформы
Источник: 24 Канал
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