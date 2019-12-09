Эксперт объяснил, в чем опасность поздних переговоров Зеленского и Путина

В графике нормандских переговоров последней назначена встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

На это в прямом эфире 24 канала обратил внимание политический обозреватель Дмитрий Литвин, подчеркнув, что в этом есть опасность, потому что Владимир Путин – опытный переговорщик.

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"Если мы вспомним мемуары Франсуа Олланда про переговоры в Минске и то, что рассказывал Петр Порошенко, то глава Кремля пытается изнурять того, с кем говорит", – отметил эксперт.

Представьте, Зеленский приехал, лично встречается с Меркель и Макроном. Потом переговоры на четырех, которые могут затянуться. Далее прессконференция и только потом личная встреча с Путиным, где может быть что-то очень важное,

– добавил Владимир Литвин.

"В каком состоянии будет Зеленский до тех пор и в каком состоянии будет Путин. Цена ошибки в этих разговорах очень велика", - подытожил политический обозреватель.

Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву) 9 декабря. После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Поэтому личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

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