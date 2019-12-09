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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Эксперт объяснил, в чем опасность поздних переговоров Зеленского и Путина

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      Нормандская встреча 2019 / gettyimages

      В графике нормандских переговоров последней назначена встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

      На это в прямом эфире 24 канала обратил внимание политический обозреватель Дмитрий Литвин, подчеркнув, что в этом есть опасность, потому что Владимир Путин – опытный переговорщик.

      Читайте также: Путин прибыл в Париж на встречу "нормандской четверки": фото, видео

      "Если мы вспомним мемуары Франсуа Олланда про переговоры в Минске и то, что рассказывал Петр Порошенко, то глава Кремля пытается изнурять того, с кем говорит", – отметил эксперт.

      Представьте, Зеленский приехал, лично встречается с Меркель и Макроном. Потом переговоры на четырех, которые могут затянуться. Далее прессконференция и только потом личная встреча с Путиным, где может быть что-то очень важное,
      – добавил Владимир Литвин.

      "В каком состоянии будет Зеленский до тех пор и в каком состоянии будет Путин. Цена ошибки в этих разговорах очень велика", - подытожил политический обозреватель.

      Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву) 9 декабря. После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Поэтому личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

      Встреча в нормандском формате: что об этом известно

      • В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Владимир Путин
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