Эксперт объяснил, в чем опасность поздних переговоров Зеленского и Путина
В графике нормандских переговоров последней назначена встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
На это в прямом эфире 24 канала обратил внимание политический обозреватель Дмитрий Литвин, подчеркнув, что в этом есть опасность, потому что Владимир Путин – опытный переговорщик.
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"Если мы вспомним мемуары Франсуа Олланда про переговоры в Минске и то, что рассказывал Петр Порошенко, то глава Кремля пытается изнурять того, с кем говорит", – отметил эксперт.
Представьте, Зеленский приехал, лично встречается с Меркель и Макроном. Потом переговоры на четырех, которые могут затянуться. Далее прессконференция и только потом личная встреча с Путиным, где может быть что-то очень важное,
– добавил Владимир Литвин.
"В каком состоянии будет Зеленский до тех пор и в каком состоянии будет Путин. Цена ошибки в этих разговорах очень велика", - подытожил политический обозреватель.
Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву) 9 декабря. После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Поэтому личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.
Встреча в нормандском формате: что об этом известно
- В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.