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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Експерт пояснив, у чому небезпека пізніх переговорів Зеленського та Путіна

      679 Читать новость на русском
      Нормандська зустріч 2019 / gettyimages

      У графіку нормандських переговорів останньою призначена зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

      На це в прямому ефірі 24 каналу звернув увагу політичний оглядач Дмитро Литвин, наголосивши, що в цьому є небезпека, бо Володимир Путін – досвідчений перемовник.

      Читайте також: Путін прибув у Париж на зустріч "нормандської четвірки": фото, відео

      "Якщо ми згадаємо мемуари Франсуа Олланда про переговори в Мінську та те, що розповідав Петро Порошенко, то очільник Кремля намагається виснажувати того, з ким говорить", – зазначив експерт.

      Уявіть, Зеленський приїхав, особисто зустрічається з Меркель та Макроном. Потім переговори на чотирьох, які можуть затягнутися. Далі пресконференція і тільки потім особиста зустріч з Путіним, де може бути щось дуже важливе,
      – додав Володимир Литвин.

      "В якому стані буде Зеленський до цього часу і в якому стані буде Путін. Ціна помилки у цих розмовах дуже велика", – підсумував політичний оглядач.

      Зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом) 9 грудня. Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Відтак особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

      Зустріч у нормандському форматі: що про це відомо

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
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