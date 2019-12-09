Експерт пояснив, у чому небезпека пізніх переговорів Зеленського та Путіна

У графіку нормандських переговорів останньою призначена зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

На це в прямому ефірі 24 каналу звернув увагу політичний оглядач Дмитро Литвин, наголосивши, що в цьому є небезпека, бо Володимир Путін – досвідчений перемовник.

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"Якщо ми згадаємо мемуари Франсуа Олланда про переговори в Мінську та те, що розповідав Петро Порошенко, то очільник Кремля намагається виснажувати того, з ким говорить", – зазначив експерт.

Уявіть, Зеленський приїхав, особисто зустрічається з Меркель та Макроном. Потім переговори на чотирьох, які можуть затягнутися. Далі пресконференція і тільки потім особиста зустріч з Путіним, де може бути щось дуже важливе,

– додав Володимир Литвин.

"В якому стані буде Зеленський до цього часу і в якому стані буде Путін. Ціна помилки у цих розмовах дуже велика", – підсумував політичний оглядач.

Зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом) 9 грудня. Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Відтак особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

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