Эксперт огорошил данными относительно реального количества "евроблях" в Украине

По украинским дорогам фактически ездят 3 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией против одного миллиона официальной статистики.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

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По его мнению, в фискальной службе умышленно занижают реальные цифры по количеству "евроблях" в стране.

"Именно ГФС занижает реальные цифры "евроблях" в Украине, чтобы снять напряжение относительно осознания того, сколько у нас таких авто. За последний месяц, согласно социологическим исследованиям, на территорию Украины завезли 65 тысяч автомобилей (с иностранной регистрацией – 24 канал). Подчеркиваю, это только за месяц", – сказал он.