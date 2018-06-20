Експерт приголомшив даними щодо реальної кількості "євроблях" в Україні
276
По українських дорогах фактично їздять 3 мільйони автомобілів з іноземною реєстрацією проти 1-ого мільйона офіційної статистики.
Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич.
Читайте також: Експерт вказав на обурливу сторону "євробляхової амністії"
На його думку, у фіскальній службі зумисно занижуть реальні цифри щодо кількості "євроблях" у країні.
"Саме ДФС занижує реальні цифри "євроблях" в Україні, щоб зняти напруження щодо усвідомлення того, скільки у нас таких авто. За останній місяць, згідно із соціологічними дослідженнями, на територію України завезли 65 тисяч автомобілів (з іноземною реєстрацією – 24 канал). Наголошую, це тільки за місяць", – сказав він.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президентисьогодні, 22:00
-
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболусьогодні, 21:01
-
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузникахсьогодні, 20:02
Коментарі