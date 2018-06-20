Експерт приголомшив даними щодо реальної кількості "євроблях" в Україні

По українських дорогах фактично їздять 3 мільйони автомобілів з іноземною реєстрацією проти 1-ого мільйона офіційної статистики.

Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич.

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На його думку, у фіскальній службі зумисно занижуть реальні цифри щодо кількості "євроблях" у країні.

"Саме ДФС занижує реальні цифри "євроблях" в Україні, щоб зняти напруження щодо усвідомлення того, скільки у нас таких авто. За останній місяць, згідно із соціологічними дослідженнями, на територію України завезли 65 тисяч автомобілів (з іноземною реєстрацією – 24 канал). Наголошую, це тільки за місяць", – сказав він.