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Експерт приголомшив даними щодо реальної кількості "євроблях" в Україні

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"Євробляхи" в Україні
"Євробляхи" в Україні / epravda.com.ua

По українських дорогах фактично їздять 3 мільйони автомобілів з іноземною реєстрацією проти 1-ого мільйона офіційної статистики.

Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич. 

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На його думку, у фіскальній службі зумисно занижуть реальні цифри щодо кількості "євроблях" у країні. 

"Саме ДФС занижує реальні цифри "євроблях" в Україні, щоб зняти напруження щодо усвідомлення того, скільки у нас таких авто. За останній місяць, згідно із соціологічними дослідженнями, на територію України завезли 65 тисяч автомобілів (з іноземною реєстрацією – 24 канал). Наголошую, це тільки за місяць", – сказав він. 

Теги: Новини України Іноземні номери Авто
Джерело: 24 канал
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