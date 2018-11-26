Эксперт прокомментировал тайный пункт в законе о военном положении

Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. В законе есть тайный пункт 12, который, скорее всего касается мероприятий по подготовке обороны.

Об этом в прямом эфире 24 канала директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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По его словам, скорее всего это как раз те планы, которые конкретно будут делать.

Сейчас рассказать врагу, что мы будем делать – это неправильно,

– заявил Сунгуровский.

"Сказать, что мы готовы делать – можно, но, что конкретно будем делать надо держать в тайне. Для сохранения нормального режима жизни нужно доверие к власти – это очень важно", – отметил эксперт.

В Украине ввели военное положение: смотрите видео

Причиной введения военного положения в Украине стал вооруженный конфликт в Азовском море, который произошел 25 ноября. Российский корабль протаранил украинский буксир "Яны Капу", когда он вместе с двумя бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Вечером российский спецназ открыл огонь по украинских судах. Враг захватил три корабля, шестеро украинских военных получили ранения. В связи с ситуацией в Азове вечером собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.