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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Експерт прокоментував таємний пункт в законі про воєнний стан

      3336 Читать новость на русском
      Воєнний стан
      Воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. В законі є таємний 12 пункт, який скоріше за все стосується заходів по підготовці оборони.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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      За його словами, скоріше за все це яраз ті плани, які конкретно будуть робити.

      Зараз розказати ворогу, що ми будемо робити – це неправильно,
      – заявив Сунгуровський.

      "Сказати, що ми готові робити – можна, але, що конкретно будемо робити треба тримати в таємниці. Для збереження нормального режиму життя потрібна довіра до влади – це дуже важливо", – зазначив експерт.

      В Україні ввели воєнний стан: дивіться відео

      Причиною введення воєнного стану в Україні став збройний конфлікт в Азовському морі, який трапився 25 листопада. Російський корабель протаранив український буксир "Яни Капу", коли він разом з двома броньованими катерами "Бердянськ" і "Нікополь" розпочали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Увечері російський спецназ відкрив вогонь по українських суднах. Ворог захопив три кораблі, шестеро українських військових отримали поранення. У зв'язку з ситуацією в Азові увечері зібрався військовий кабінет, який запропонував ввести режим воєнного стану в Україні.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Верховна Рада Новини України Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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