21:17
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт рассказал, как американские политтехнологи готовят Юрия Бойко в президенты

208 Читати новину українською
Юрий Бойко
Юрий Бойко / opposition.org.ua

Уже не впервые американские политтехнологи заключают контракт с экс-регионалами. Первым был Виктор Янукович, который подписал контракт с Манафортом. Анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами.

Об этом рассказал украинский политтехнолог Тарас Березовец в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Уже не Вакарчук: кто лидирует в президентской гонке за год до выборов – обновленные данные

Как отметил эксперт, тогда сотрудничество с американскими политтехнологами оказалась удачным для Виктора Януковича: "Партия регионов" выиграла парламентскую кампанию в 2006-2007 годах, а позже и президентские выборы в 2010.

Я думаю, что, анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами. Почему именно с ними? Американские политтехнологи считаются лучшими в мире с точки зрения работы по социологическому опросу. То есть они работают лучше всего определяют потребности избирателей. Кроме того, американцы очень хорошо работают с имиджем, визуальной картинкой,
– сказал Тарас Березовец.

По словам эксперта, именно поэтому Бойко сейчас, в первую очередь, ориентируется на помощь американских политтехнологов для того, чтобы исправить свой имидж за рубежом. "Никто не хочет выглядеть как пророссийский кандидат, то есть человек, который ориентируется на Москву", – добавил Березовец.

Я думаю, что в первую очередь ставка была сделана на работу с зарубежными медиа, ведь Бойко никто не воспринимает и никто не знает ни в США, ни в Европе. Это кандидат с нулевой узнаваемостью, поэтому нужно сначала снять негатив, с которым ассоциируется у людей Юрий Бойко,
– заявил эксперт.

По мнению Березовца, Юрий Бойко имеет невысокие шансы выйти во второй тур, потому что избиратели, которые гипотетически за него голосовали бы, пока участвовать в выборах не будут, потому что это избиратели оккупированного Крыма и оккупированных регионов Донбасса. А без этих голосов выйти во второй тур любой пророссийский кандидат не сможет.

Если представить, что он все-таки выиграет выборы, то это приведет к расколу страны, потому что как минимум половина страны не воспримет такого президента. Это сможет привести даже к началу гражданской войны,
– прокомментировал Тарас Березовец.

И добавил, "Бойко может мечтать о должности премьера, как в свое время и Левочкин, но получить 226 голосов для такой одиозной фигуры будет сложно".

Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Бойко Выборы Президента 2019 Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
сегодня, 21:00 Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
18
ТОП-5 лучших смартфонов июня
сегодня, 20:04 ТОП-5 лучших смартфонов июня
101
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
сегодня, 18:00 Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
Роман Маселко 64
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сегодня, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 1373
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук