Эксперт рассказал, как американские политтехнологи готовят Юрия Бойко в президенты

Уже не впервые американские политтехнологи заключают контракт с экс-регионалами. Первым был Виктор Янукович, который подписал контракт с Манафортом. Анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами.

Об этом рассказал украинский политтехнолог Тарас Березовец в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил эксперт, тогда сотрудничество с американскими политтехнологами оказалась удачным для Виктора Януковича: "Партия регионов" выиграла парламентскую кампанию в 2006-2007 годах, а позже и президентские выборы в 2010.

Я думаю, что, анализируя этот успешный опыт, Юрий Бойко решил так же работать с американцами. Почему именно с ними? Американские политтехнологи считаются лучшими в мире с точки зрения работы по социологическому опросу. То есть они работают лучше всего определяют потребности избирателей. Кроме того, американцы очень хорошо работают с имиджем, визуальной картинкой,

– сказал Тарас Березовец.

По словам эксперта, именно поэтому Бойко сейчас, в первую очередь, ориентируется на помощь американских политтехнологов для того, чтобы исправить свой имидж за рубежом. "Никто не хочет выглядеть как пророссийский кандидат, то есть человек, который ориентируется на Москву", – добавил Березовец.

Я думаю, что в первую очередь ставка была сделана на работу с зарубежными медиа, ведь Бойко никто не воспринимает и никто не знает ни в США, ни в Европе. Это кандидат с нулевой узнаваемостью, поэтому нужно сначала снять негатив, с которым ассоциируется у людей Юрий Бойко,

– заявил эксперт.

По мнению Березовца, Юрий Бойко имеет невысокие шансы выйти во второй тур, потому что избиратели, которые гипотетически за него голосовали бы, пока участвовать в выборах не будут, потому что это избиратели оккупированного Крыма и оккупированных регионов Донбасса. А без этих голосов выйти во второй тур любой пророссийский кандидат не сможет.

Если представить, что он все-таки выиграет выборы, то это приведет к расколу страны, потому что как минимум половина страны не воспримет такого президента. Это сможет привести даже к началу гражданской войны,

– прокомментировал Тарас Березовец.

И добавил, "Бойко может мечтать о должности премьера, как в свое время и Левочкин, но получить 226 голосов для такой одиозной фигуры будет сложно".