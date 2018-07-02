Експерт розповів, як американські політтехнологи готують Юрія Бойка в президенти

Вже не вперше укладають контракт американські політтехнологи з екс-регіоналами. Першим був Віктор Янукович, який підписав контракт з Манафортом. Аналізуючи цей успішний досвід, Юрій Бойко вирішив так само працювати з американцями.

Про це розповів український політтехнолог Тарас Березовець у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив експерт, тоді співпраця з американськими політтехнологами виявилася вдалою для Віктора Януковича: партія регіонів виграла парламентську кампанію в 2006-2007 роках, а пізніше і президентські вибори у 2010.

Я думаю, що, аналізуючи цей успішний досвід, Юрій Бойко вирішив так само працювати з американцями. Чому саме з ними? Американські політтехнологи вважаються найкращими у світі з точки зору роботи за соціологічним опитуванням. Тобто вони працюють найкраще визначають потреби виборців. Крім того, американці дуже добре працюють з іміджем, візуальною картинкою,

– сказав Тарас Березовець.

За словами експерта, саме тому Бойко зараз, в першу чергу, орієнтується на допомогу американських політтехнологів для того, аби виправити свій імідж за кордоном. "Ніхто не хоче виглядати як проросійський кандидат, тобто людиною, яка орієнтується на Москву", – додав Березовець.

Я думаю, що в першу чергу ставка була зроблена на роботу з закордонними медіа, адже Бойко ніхто не сприймає і ніхто не знає ні в США, ні в Європі. Це кандидат з нульовою пізнаваністю, тому потрібно спочатку зняти негатив з яким асоціюється у людей Юрій Бойко,

– заявив експерт.

На думку Березовця, Юрій Бойко має невисокі шанси вийти в другий тур, тому що виборці, які гіпотетично за нього голосували б, наразі брати участь у виборах не будуть, бо це виборці окупованого Криму та окупованих регіонів Донбасу. А без цих голосів вийти в другий тур будь-який проросійський кандидат не зможе.

Якщо уявити, що він все-таки виграє вибори, то це призведе до розколу країни, тому що, як мінімум, половина країни не сприйме такого президента. Це зможе призвести навіть до початку громадянської війни,

– прокоментував Тарас Березовець.

І додав, "Бойко може мріяти про посаду прем’єра, як свого часу і Льовочкін, але отримати 226 голосів для такої одіозної фігури буде буже складно".