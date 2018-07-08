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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт рассказал, как бороться с российскими пропагандистами

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Как бороться с российскими пропагандистами?
Как бороться с российскими пропагандистами? / Фото из открытых источников

Закон о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере №6688, если его примут, не даст желаемых результатов. Зато для эффективного противодействия Кремлю в Украине уже достаточно инструментов, однако Киеву нужно научиться эффективно их использовать.

Такое мнение 24 канала высказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Благими намерениями выстелена дорогу в ад. Украина хочет бороться с российской пропагандой на информационном фронте гибридной войны и побеждать. Но средства, которые народные депутаты хотят использовать, могут привести к прямо противоположным результатам. Нас уже начали бить, хотя законопроект не прошел даже первого чтения. Это уже маленькое поражение,
– говорит Дымов.

По убеждению эксперта, бороться с российской пропагандой можно с помощью уже действующего законодательства. В частности, специалист обращает внимание на показательный пример – расследование спецпрокурором Мюллером вмешательства России в выборы президента США. Дымов отмечает: экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта арестовали не за то, что он является пропагандистом Кремля. Манафорта обвиняют в том, что он не был зарегистрирован, как иностранный агент, уклонялся от налогов, занимались незаконной лоббистской деятельностью.

Нужно проверять телеканалы, которые занимаются российской пропагандой, на предмет уплаты налогов. Надо давно принять закон о регистрации иностранных агентов, перекрывать незаконные финансовые потоки, которые питают пророссийские СМИ, а не придумывать такие законы, как №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности,
– подчеркивает Валерий Дымов.

Кроме того, отмечает политолог, надо посмотреть, как работают почтовые ящики представителей государственных органов, местного самоуправления и даже в воинских частях, а также контразведывательных структурах. По словам Дымова, якобы заблокированные российские "Яндекс", "Мейл ру" и многими используются. Поэтому, считает он, тем, кто действительно хочет бороться с российской пропагандой, надо принимать законы, которые бы не облегчали работу пропагандистам бороться с Украиной.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Однако народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кибербезопасность Информационные технологии
Источник: 24 Канал
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