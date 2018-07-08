Експерт розповів, як боротися з російськими пропагандистами

Закон щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері №6688, якщо його ухвалять, не дасть бажаних результатів. Натомість для ефективної протидії Кремлю в України вже достатньо інструментів, однак Києву треба навчитись ефективно їх використовувати.

Таку думку 24 каналу висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Благими намірами встелено дорогу до пекла. Україна хоче боротися з російською пропагандою на інформаційному фронті гібридної війни і перемагати. Але засоби, які народні депутати хочуть використати, можуть призвести до прямо протилежних результатів. Нас вже почали бити, хоча законопроект не пройшов навіть першого читання. Це вже маленька поразка,

– зауважує Димов.

На переконання експерта, боротися з російською пропагандою можна за допомогою вже чинного законодавства. Зокрема, фахівець звертає увагу на показовий приклад – розслідування спецпрокурором Мюллером втручання Росії у вибори президента США. Димов зауважує: екс-керівника штабу Трампа Пола Манафорта заарештували не за те, що він є пропагандистом Кремля. Манафорта звинувачують у тому, що він не був зареєстрованим, як іноземний агент, ухилявся від податків, займався незаконною лобістською діяльністю.

Потрібно перевіряти телеканали, які займаються російською пропагандою, на предмет сплати податків. Треба давно ухвалити закон про реєстрацію іноземних агентів, перекривати незаконні фінансові потоки, які підживлюють проросійські ЗМІ, а не вигадувати такі закони, як №6688 про протидію загрозам національній безпеці,

– наголошує Валерій Димов.

Крім того, зазначає політолог, треба подивитися, як працюють поштові скриньки представників державних органів, місцевого самоврядування та навіть у військових частинах, а також контрозвідувальних структурах. За словами Димова, нібито заблоковані російські "Яндекс", "Мейл ру" і далі багатьма використовуються. Тому, вважає він, тим, хто справді хоче боротися з російською пропагандою, треба ухвалювати закони, які б не полегшували роботу пропагандистам боротися з Україною.

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник. Втім народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів.