Эксперт рассказал, как грузины через протесты добились отставки генпрокурора

Грузины почти никогда не выходят на социальные протесты. Единственный такой случай я помню в 2000 году, когда не было электроэнергии. Но на политические протесты люди выходят очень часто.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический обозреватель Гела Васадзе.

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"Это объясняется грузинским менталитетом, когда они испытывают обиду собственного самолюбия – протесты становятся возможны. Что касается случая, резонансного убийства, тогда каждый понял, что это может случиться и с ним. Вид взрослого мужчины, который плачет под забором генеральной прокуратуры из-за того, что он не смог добиться справедливости, не мог не возмутить общественность", – рассказал обозреватель.

Он добавил, что грузинские власти из-за покрывательства виновных спровоцировали массовые протесты.

Подростка убили, но никого не осудили. Обвиняемого признали не виновным. И это всколыхнуло всю Грузию. Но политических требований в начале не было. Люди требовали наказать виновных. И за это с должности ушел генпрокурор. Принцип "своих не сдаем" сделал для власти только хуже. Потому что в демократических странах все наоборот и власть должна это понять,

– отметил Гела Васадзе.