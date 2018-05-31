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Массовые протесты в Грузии: митингующие требуют отставку правительства

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Грузины вышли на массовые протесты: требуют отставку правительства
Грузины вышли на массовые протесты: требуют отставку правительства / 1tv.ge

В столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства.

Многотысячная акция протеста состоялась против решения суда об убийстве двух подростков, передают "Новости Грузии".

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Отмечается, что многолюдный митинг собрал отец одного из погибших школьников.

Протестующие требуют отставку власти. Сейчас известно, что Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку после резонансного дела.

Для меня, как для главного прокурора, важно доверие каждого гражданина к государственным институтам. Особенно к важной части правосудия – прокуратуры ... Для меня особенно важно, чтобы справедливое правосудие касалось убийства несовершеннолетних,
– говорится в заявлении Шотадзе, распространенном пресс-службой прокуратуры Грузии.

Как передают СМИ, поздно вечером под стены парламента приехал премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили. Он хотел обратиться с речью к митингующим, но ему не дали этого сделать. Главу грузинского правительства освистали и начали бросать в его сторону бутылки с криками "Уходи!", пишет "Кавказский узел".

Известно, что два школьника получили смертельные ножевые ранения во время драки возле школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позже прокуратура ужесточила обвинения одному из них.
Суд оправдал одного обвиняемого, другому переквалифицировал статью на более легкую. После этого люди вышли на акцию протеста под стены парламента с требованием уволить генерального прокурора и других чиновников в системе правосудия. Впрочем, вскоре Шотадзе сам назвал решение суда неприемлемым и объявил о своей отставке. Не дождавшись других увольнений люди стали требовать отставки всего правительства.

Теги: Новости политики протесты Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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