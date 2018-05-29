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Украина решительно осуждает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, – МИД

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Украинский МИД осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
Украинский МИД осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии / zib.com.ua

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим плечом к плечу с нашими грузинскими друзьями,
– отметил Климкин.

Кроме этого он добавил, что "стая союзников РФ уже всем давно известна".

Напомним, 29 мая сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии, непризнанными псевдореспубликами Южной Осетией и Абхазией.

После этого заявления Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Что такое Абхазия?
Оккупированный Россией историко-этнографический регион на юг от Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазии, тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии

Что такое Южная Осетия?
Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российскими оккупационными властями и местными коллаборационистами было провозглашено образование "республики Южная Осетия".

Теги: Новости Украины Павел Климкин Новости политики Война в Сирии Южная Осетия Абхазия Новости Грузии МИД Украины
Источник: 24 канал
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