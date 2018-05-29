Украина решительно осуждает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, – МИД
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим плечом к плечу с нашими грузинскими друзьями,
– отметил Климкин.
Кроме этого он добавил, что "стая союзников РФ уже всем давно известна".
Напомним, 29 мая сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии, непризнанными псевдореспубликами Южной Осетией и Абхазией.
После этого заявления Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
Что такое Абхазия?
Оккупированный Россией историко-этнографический регион на юг от Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазии, тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии
Что такое Южная Осетия?
Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российскими оккупационными властями и местными коллаборационистами было провозглашено образование "республики Южная Осетия".