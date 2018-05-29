Украина решительно осуждает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, – МИД

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим плечом к плечу с нашими грузинскими друзьями,

– отметил Климкин.

Кроме этого он добавил, что "стая союзников РФ уже всем давно известна".

Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників #РФ всім давно відома. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 мая 2018 г.

Напомним, 29 мая сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии, непризнанными псевдореспубликами Южной Осетией и Абхазией.

После этого заявления Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Что такое Абхазия?

Оккупированный Россией историко-этнографический регион на юг от Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазии, тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии

Что такое Южная Осетия?

Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российскими оккупационными властями и местными коллаборационистами было провозглашено образование "республики Южная Осетия".