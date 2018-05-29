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Политический эксперт рассказал, почему Грузия быстрее чем Украина станет членом НАТО

75 Читати новину українською
Бачо Корчилава
Бачо Корчилава / styler.rbc.ua

Грузии проще будет получить членство в НАТО. У них начался завершающий этап реформ, который предусматривает подготовку и вооружение 9 новых батальонов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Бачо Корчилава.

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Процесс реформирования имеет название "усиление оборонных возможностей Грузии". От них требуют соблюдать 5 статью устава НАТО, в котором говорится об отказе от применения оружия на оккупированных территориях. То есть должна произойти реинтеграция мирным путем, – рассказал эксперт.

Он также рассказал, что в стране убеждены в членстве в Альянсе до 2021 года..

И премьер-министр утверждает, что на века со дня оккупации Грузии, это будет 2021 года, страна станет членом НАТО. И несмотря на его предыдущие заявления, понятно, что просто так подобные слова он говорить не будет. Его слова подтвердили и международные лидеры,
– отметил Корчилава.

По его словам ситуация для Украины является более сложной из-за позднего старта реформ.

"Подобные заявления звучат и об Украине. Но Украине нужно провести гораздо больше реформ за короткое время. В Грузии эти процессы начались еще в 2001 году. За это время им удалось прекрасно интегрироваться в структуру НАТО", – добавил политический эксперт.

Напомним, в итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая, говорится, что Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в Альянс. 28 марта президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год". Документ предусматривает конкретные практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии НАТО
Источник: 24 Канал
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