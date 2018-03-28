Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО

Президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год".

Об этом вечером 28 марта сообщает пресс-служба главы государства.

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Затвердив РНП-2018.



Програма спрямована на використання потенціалу та практичної допомоги НАТО та держав-членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ. pic.twitter.com/y07w06Tcal — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 березня 2018 р.

"Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве", – пояснили в пресс-службе Порошенко .

Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Этот документ также предусматривает конкретные практические меры в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

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Программа направлена ​​на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО,

– говорится в сообщении.

Координировать работу по выполнению Годовой национальной программы Кабинет министров Украины.

С указом Президента №89/2018 можно ознакомиться на сайте главы государства.

Напомним, в начале марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта – это государство, которое заявило о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Такие страны получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.