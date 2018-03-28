Порошенко затвердив річну програму співпраці України з НАТО

Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік".

Про це ввечері 28 березня інформує прес-служба глави держави.

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Затвердив РНП-2018.



Програма спрямована на використання потенціалу та практичної допомоги НАТО та держав-членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ. pic.twitter.com/y07w06Tcal — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 березня 2018 р.

"Річна національна програма має забезпечити виконання пріоритетних завдань співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні Глав держав та Урядів 9 липня 2016 року у Варшаві", – пояснили у прес-службі Порошенка.

Річна національна програма є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року.

Цей документ також передбачає конкретні практичні заходи рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

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Програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав-членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Координуватиме роботу з виконання Річної національної програми Кабінет міністрів України.

З указом Президента №89/2018 можна ознайомитись на сайті глави держави.

Нагадаємо, на початку березня НАТО надав Україні статус країни-аспіранта – це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.