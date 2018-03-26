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Не всі країни-члени Альянсу хочуть бачити Україну в НАТО, – віце-прем’єр

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Віце-прем’єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-прем’єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе / telegraf.com.ua

Набуття статусу країни-аспіранта НАТО є лише визнанням політичної позиції України, але поки не є відображенням готовності НАТО прийняти Україну в Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем’єр-міністра України з європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

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Вона зазначила, що не всі країни-члени Альянсу з готовністю чекають вступу України у НАТО. Через це необхідно зруйнувати неправильні міфи про Україну, які існують у цих країнах.

"Очевидно, потрібно працювати з кожним окремим членом Альянсу для того, щоб зруйнувати і нівелювати міфи, які існують щодо України. Оскільки ми тут розвінчуємо в головах радянські міфи щодо НАТО, так само і у багатьох країнах-членах Альянсу існують міфи щодо України. Нам потрібно своєю роботою довести, що ці міфи не мають нічого спільного з реальністю", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також зазначила, про безвідповідальність заяв, в яких йдеться, що всі 29 країн-членів НАТО чекають Україну в Альянсі.

"Щодо визнання країною-аспірантом НАТО. Альянс визнав, що Україна має ціль щодо вступу в НАТО. Це є визнання ситуації, яка де-факто склалась в Україні. Але говорити, що всі 29 країн-членів Альянсу нас сьогодні чекають в НАТО – безвідповідально і неправильно. Ми знаємо з вами, що є різні позиції", – додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, НАТО надав Україні статус країни-аспіранта. Країни-аспіранти – це держави, які заявили про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Вони отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.

Теги: Новини політики Новини України НАТО Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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