Не все страны-члены Альянса хотят видеть Украину в НАТО, – вице-премьер

Приобретение статуса страны-аспиранта НАТО является лишь признанием политической позиции Украины, но пока не является отражением готовности НАТО принять Украину в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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Она отметила, что не все страны-члены Альянса с готовностью ждут вступления Украины в НАТО. По этой причине, необходимо разрушить неправильные мифы об Украине, которые существуют в этих странах.

"Очевидно, нужно работать с каждым отдельным членом Альянса для того, чтобы разрушить и нивелировать мифы, которые существуют относительно Украины. Поскольку мы тут развенчиваем в головах советские мифы в отношении НАТО, так же и во многих странах-членах Альянса существуют мифы относительно Украины. Нам нужно своей работой доказать, что эти мифы не имеют ничего общего с реальностью", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила о безответственности заявлений, в которых говорится, что все 29 стран-членов НАТО ждут Украину в Альянсе.

"О признании страной-аспирантом НАТО. Альянс признал, что Украина имеет цель по вступлению в НАТО. Это признание ситуации, которая де-факто сложилась в Украине. Но говорить, что все 29 стран-членов Альянса нас сегодня ждут в НАТО – безответственно и неправильно. Мы знаем с вами, что есть разные позиции", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта. Страны-аспиранты – это государства, которые заявили о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Они получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.