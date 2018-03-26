Народ – не стадо, питання про вступ в НАТО має вирішуватися на всенародному референдумі

Чи вступати Україні в НАТО чи залишитися позаблоковою державою має вирішувати не одна людина, а народ.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

"Жоден поважаючий себе народ не дозволяє главі держави одноосібно вирішувати, куди йому йти. У цивілізованих країнах будь-яка важлива ухвала має бути винесена на референдум. Право президента – винести питання на референдум, чи вступати в НАТО, інший блок, або залишитися позаблоковою державою, – сказав він. – Не може і не повинна одна людина вирішувати за людей їх долю. Немає питань, наше прагнення увійти в НАТО можна закріпити навіть в Конституції України. Згадайте, у нас був президентом Ющенко, ми говорили, що йдемо в НАТО. Потім став президентом Янукович, і зовнішньополітичний вектор знову змінився. Він вирішив, причому знову ж – один вирішив, що ми в НАТО не йдемо, у нас позаблоковий статус. Зараз Порошенко каже, що ми знову йдемо в НАТО. Хвилиночку, завтра прийде наступний президент і знову все може змінитися. Ну не може одна людина як поводир водити нас туди-сюди, це ми повинні вирішувати, куди нам іти. А президент, політики, вчені повинні нам пояснювати, що таке НАТО, що таке позаблоковий статус, щоб люди розуміли, що вибирають".

За словами Загіда Краснова, вступ до НАТО теж не є панацеєю і гарантією відсутності проблем.

"Греція і Туреччина є членами НАТО, але це не завадило Туреччині напасти на Кіпр і відкусити собі частину території. І ось уже 40 років вони не можуть вирішити цю проблему", – сказав він.

Загід Краснов також прокоментував ситуацію, коли в самому Альянсі за Україною закріпили статус "країни-аспіранта НАТО".

"Що стосується питання, чи бачать нас в НАТО чи ні – ну звичайно не бачать. Аспіранти – немає такого поняття. У нас є прагнення. В Альянсі з цим погодилися: "Так, у вас насправді є прагнення. Ну, йдіть, підготуйтеся".

Політик підкреслив, що рішення про вступ до НАТО потрібно приймати не зараз.