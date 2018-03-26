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Народ – не стадо, вопрос о вступлении в НАТО должен решаться на всенародном референдуме

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Загид Краснов
Загид Краснов / dengi.informator.ua

Вступать ли Украине в НАТО или остаться внеблоковым государством должен решать не один человек, а народ.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов.

"Ни один уважающий себя народ не позволяет главе государства единолично решать, куда ему идти. В цивилизованных странах любая важная решение выносится на референдум. Право президента – вынести вопрос на референдум, вступать в НАТО, другой блок, или остаться внеблоковым государством , – сказал он. – Не может и не должен один человек решать за людей их судьбу. Нет вопросов, наше стремление войти в НАТО можно закрепить даже в Конституции Украины. Вспомните, у нас был президентом Ющенко, мы говорили, что идем в НАТО. затем стал Президентом Янукович, и внешнеполитический вектор снова изменился. Он решил, причем опять же – один решил, что мы в НАТО не идем, у нас внеблоковый статус. Сейчас Порошенко говорит, что мы снова идем в НАТО. Минуточку, завтра придет следующий президент и снова все может измениться. Ну не может один человек как поводырь водить нас туда-сюда, это мы должны решать, куда нам идти. А президент, политики, ученые должны нам объяснять, что такое НАТО, что такое внеблоковый статус, чтобы люди понимали, что выбирают ".

По словам Загида Краснова, вступление в НАТО тоже не является панацеей и гарантией отсутствия проблем.

"Греция и Турция являются членами НАТО, но это не помешало Турции напасть на Кипр и откусить себе часть территории. И вот уже 40 лет они не могут решить эту проблему", – сказал он.

Загид Краснов также прокомментировал ситуацию, когда в самом Альянсе относительно Украины закрепили статус "страны-аспиранта НАТО".

"Что касается вопроса, видят ли нас в НАТО или нет – ну конечно не видят. Аспиранты – нет такого понятия. У нас есть стремление. В Альянсе с этим согласились:" Да, у вас на самом деле есть желание. Ну, идите, подготовьтесь ".

Политик подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО нужно принимать не сейчас.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
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