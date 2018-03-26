Командир НАТО розповів про унікальність української армії

Українські військові зараз мають унікальний досвід, аналогів якого немає у світі.

Таку думку висловив командир польського військового контингенту НАТО майор Радослав Кравець після спостереженнями за тактичними навчаннями в Україні, повідомляє ZIK.

"Українці володіють унікальним бойовим досвідом, аналогів якому зараз немає у світі. Під час проведення цих навчань ми були спостерігачами. До нашого обов’язку входило дивитись за тим, наскільки грамотно і коректно українські військові організовують свої навчальні місця, чесно і відповідно до поставлених завдань проводять навчання, наскільки уважно ставляться до питань безпеки", – розповів він.

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Кравець додав, що підбивши підсумок, він поставив українцям високу оцінку.

Навчання за програмою "Багатонаціональної тренувальної місії – Україна" (JMTG-U) проходили на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вони відбувались у жорстких погодних умовах: холодний вітер, сніг та аномально низькі температури.

Їхньою особливістю стало те, що у складі українських підрозділів були військовослужбовці з країн – членів НАТО.