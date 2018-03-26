Командир НАТО рассказал об уникальности украинской армии

Украинские военные сейчас имеют уникальный опыт, аналогов которому нет в мире.

Такое мнение высказал командир польского военного контингента НАТО майор Радослав Кравец после наблюдениями за тактическими учениями в Украине, сообщает ZIK.

"Украинцы обладают уникальным боевым опытом, аналогов которому сейчас нет в мире. Во время проведения этих учений мы были наблюдателями. В наши обязанности входило смотреть за тем, насколько грамотно и корректно украинские военные организуют свои учебные места, честно и в соответствии с поставленными задачами проводят обучение, насколько внимательно относятся к вопросам безопасности", – рассказал он.

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Портной добавил, что подведя итог, он поставил украинцам высокую оценку.

Обучение по программе "Многонациональной тренировочной миссии – Украина" (JMTG-U) проходили на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Они проходили в жестких погодных условиях: холодный ветер, снег и аномально низкие температуры.

Их особенностью стало то, что в составе украинских подразделений были военнослужащие из стран – членов НАТО.