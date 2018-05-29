В НАТО решили дать Украине надежду

В итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая, говорится, что Украина и Грузия, должны получить надежду на интеграцию в Альянс.

Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.

Читайте также: Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать

Кроме того, в декларации есть рекомендация о предоставлении Боснии и Герцеговине плана реформ по подготовке к членству в НАТО.

Напомним, 28 марта президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год". Документ предусматривает конкретные практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.



В начале марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта – это государство, заявила о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Такие страны получают приглашение в интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформами.