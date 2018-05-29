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В НАТО вирішили дати Україні надію

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Парламентська асамблея НАТО
Парламентська асамблея НАТО / nato-pa.int

У підсумковій декларації весняної сесії НАТО, яка завершилася 28 травня, мовиться, що Україна та Грузія, мають отримати надію на інтеграцію до Альянсу.

Про це мовиться на сайті Парламентської асамблеї НАТО.

Під час сесії головною загрозою для країн НАТО визнали Росію. Члени Альянсу погодилися з думкою про необхідність одностайної підтримки країн, які борються з нищівною політикою Москви та є "друзями" НАТО.

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Окрім того у декларації є рекомендація щодо надання Боснії і Герцеговині плану реформ з підготовки до членства в НАТО.

Нагадаємо, 28 березня президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік". Документ передбачає конкретні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

На початку березня НАТО надав Україні статус країни-аспіранта – це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.

Теги: Новини України НАТО
Джерело: 24 Канал
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