Політичний експерт розповів, чому Грузія швидше ніж Україна стане членом НАТО

Грузії простіше буде отримати членство НАТО. У них розпочався завершальний етап реформ, який передбачає підготовку і озброєння 9 нових батальйонів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Бачо Корчилава.

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"Процес реформування має назву "посилення оборонних можливостей Грузії". Від них вимагають дотримуватися 5 статті уставу НАТО, у якому йдеться про відмову від застосування зброї на окупованих територіях. Тобто має відбутися реінтеграція мирним шляхом", – розповів експерт.

Він також розповів, що в країні переконані у членстві в Альянсі до 2021 року.

І прем’єр-міністр стверджує, що на століття від дня окупації Грузії, це буде 2021 року, країна стане членом НАТО. І дивлячись на його попередні заяви, зрозуміло, що просто так подібні слова він говорити не буде. Його слова підтвердили і міжнародні лідери,

– зазначив Корчилава.

За його словами ситуація для України є складнішою через пізній старт реформ.

"Подібні заяви звучать і про Україну. Але Україні потрібно провести набагато більше реформ за короткий час. В Грузії ці процеси розпочались ще 2001 року. За цей час їм вдалося чудово інтегруватися у структуру Альянсу", – додав політичний експерт.

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Нагадаємо, в підсумковій декларації весняної сесії НАТО, яка завершилася 28 травня, мовиться, що Україна та Грузія мають отримати надію на інтеграцію до Альянсу. 28 березня президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік". Документ передбачає конкретні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.