20:02
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Політичний експерт розповів, чому Грузія швидше ніж Україна стане членом НАТО

128 Читать новость на русском
Бачо Корчилава
Бачо Корчилава / styler.rbc.ua

Грузії простіше буде отримати членство НАТО. У них розпочався завершальний етап реформ, який передбачає підготовку і озброєння 9 нових батальйонів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Бачо Корчилава.

Читайте також: Заяви про вступ України до НАТО – спроба змусити Росію піти на поступки, – експерт

"Процес реформування має назву "посилення оборонних можливостей Грузії". Від них вимагають дотримуватися 5 статті уставу НАТО, у якому йдеться про відмову від застосування зброї на окупованих територіях. Тобто має відбутися реінтеграція мирним шляхом", – розповів експерт.

Він також розповів, що в країні переконані у членстві в Альянсі до 2021 року.

І прем’єр-міністр стверджує, що на століття від дня окупації Грузії, це буде 2021 року, країна стане членом НАТО. І дивлячись на його попередні заяви, зрозуміло, що просто так подібні слова він говорити не буде. Його слова підтвердили і міжнародні лідери,
– зазначив Корчилава.

За його словами ситуація для України є складнішою через пізній старт реформ.

"Подібні заяви звучать і про Україну. Але Україні потрібно провести набагато більше реформ за короткий час. В Грузії ці процеси розпочались ще 2001 року. За цей час їм вдалося чудово інтегруватися у структуру Альянсу", – додав політичний експерт.

Дивіться повний випуск програми "Pro новини".

Нагадаємо, в підсумковій декларації весняної сесії НАТО, яка завершилася 28 травня, мовиться, що Україна та Грузія мають отримати надію на інтеграцію до Альянсу. 28 березня президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік". Документ передбачає конкретні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
168
Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
сьогодні, 17:02 Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
5576
Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
сьогодні, 19:37 Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
Олена Кук 109
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук