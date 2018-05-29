Заяви про вступ України до НАТО – спроба змусити Росію піти на поступки, – експерт

Заяви про надання Україні надії на членство в НАТО – політична декларація і демонстрація намірів. Спроба показати, що Україна перебуває у сфері впливу США.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На переконання фахівця, має бути чіткий план вступу України до НАТО, а не заяви про надію. Це, вважає Снєгирьов, на рівні протитанкових комплексів "Джавелін", які Україна закупила в США. ПТРК, на його думку, нікому не потрібні, але повинні нести якесь політичне навантаження.

Заяви про приєднання України до НАТО – намагання показати, що ми перебуваємо у сфері геополітичного впливу США. Відповідно Вашингтон розглядає нас, як санітарний бар’єр. Також – аби подратувати ще раз Росію, щоб змусити Кремль піти на поступки,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Зокрема, зазначає експерт, Вашингтон хоче поступок від Москви, в першу чергу, не по Україні, а по Сирії і Ірану. Вашингтон демонструє: якщо Москва не йде на компроміс, то Україну розглядатимуть, як державу впливу США.

При цьому Снєгирьов наголошує, що Україна не отримає членство в НАТО, оскільки ми маємо територіальні проблеми: окупація Криму, війна на Донбасі. Плюс проблеми з Угорщиною, яка заблокує наш вступ до НАТО, бо почне висувати територіальні претензії. Згідно зі статутом НАТО країни, що мають територіальні проблеми, не можуть отримати членство.

Експерт також вважає, що заяви про приєднання України до НАТО не стануть приводом для масштабної ескалації на Донбасі з боку Росії. За його словами, пряма ескалація не вигідна Кремлю, тому що буде відповідь Заходу.

Пряме вторгнення Росії в Україну не входить в плани Кремля. Для Росії вигідна дестабілізація нашої держави за рахунок існування так званих республік. Плюс Росія готується до виборів в Україні – президентських і парламентських. Кремль розхитуватиме ситуацію в середині нашої держави. Це дешевше і ефективніше прямої агресії,

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, в підсумковій декларації весняної сесії НАТО, яка завершилася 28 травня, мовиться, що Україна та Грузія мають отримати надію на інтеграцію до Альянсу. 28 березня президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік". Документ передбачає конкретні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

Який статус щодо НАТО має Україна? На початку березня НАТО надав Україні статус країни-аспіранта – це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.