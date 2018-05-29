Україна рішуче засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії, – МЗС

Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що засуджує визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями,

– зазначив Клімкін.

Окрім цього він додав, що "зграя союзників РФ вже всім давно відома".

Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників #РФ всім давно відома. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 мая 2018 г.

Нагадаємо, 29 травня сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із окупованими територіями Грузії, невизнаними псевдореспубліками Південною Осетією та Абхазією.

Після цієї заяви Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

Що таке Абхазія? Окупований Росією історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії



Що таке Південна Осетія? Регіон Грузії, над яким країна втратила контроль, оскільки там російською окупаційною владою та місцевими колаборантами було проголошено утворення "республіки Південна Осетія".

