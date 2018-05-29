21:21
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 11°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Україна рішуче засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії, – МЗС

60 Читать новость на русском
Українське МЗС засудило визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії
Українське МЗС засудило визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії / zib.com.ua

Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що засуджує визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Політичний експерт розповів, чому Грузія швидше ніж Україна стане членом НАТО

Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями,
– зазначив Клімкін.

Окрім цього він додав, що "зграя союзників РФ вже всім давно відома".

Нагадаємо, 29 травня сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із окупованими територіями Грузії, невизнаними псевдореспубліками Південною Осетією та Абхазією. 

Після цієї заяви Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

Що таке Абхазія? Окупований Росією історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії

Що таке Південна Осетія? Регіон Грузії, над яким країна втратила контроль, оскільки там російською окупаційною владою та місцевими колаборантами було проголошено утворення "республіки Південна Осетія".
 

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Павло Клімкін Новини Грузії Абхазія Південна Осетія Війна у Сирії
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сьогодні, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 103
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
511
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 704
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 928
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 628
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук