Грузія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Сирією

Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією після того, як ця країна визнала незалежність окупованих Росією територій Грузії, а саме псевдореспублік Абхазія та Південна Осетія.

Про це заявив заступник глави МЗС Грузії Давид Дондуа, повідомляє "Грузия Online".

Зазначимо, 29 травня стало відомо, що сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із Південною Осетією та Абхазією.

Дондуа заявив, що 29 травня 2018 року в результаті маніпулювання зі сторони Росії, сирійський режим схвалив незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).

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"Цією дією режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і етнічну чистку, яка триває протягом років", – наголосив заступник міністра.

Відтак, грузинська сторона розпочала процедури розриву дипломатичних відносин з Сирією.