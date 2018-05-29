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Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

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Грузия разрывает дипломатические уносить с Сирией
Грузия разрывает дипломатические уносить с Сирией

Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией после того, как эта страна признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии, а именно псевдореспублик Абхазия и Южная Осетия.

Об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа, сообщает "Грузия Online".

Отметим, 29 мая стало известно, что сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией.

Дондуа заявил, что 29 мая 2018 года в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим одобрил незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

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"Этим действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и этническую чистку, которая длится годами", – подчеркнул замминистра.

 Грузинская сторона начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Теги: Новости политики Абхазия Южная Осетия Война в Сирии Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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