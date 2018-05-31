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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Масові протести у Грузії: мітингувальники вимагають відставку уряду

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Грузини вийшли на масові протести: вимагають відставку уряду
Грузини вийшли на масові протести: вимагають відставку уряду / 1tv.ge

У столиці Грузії Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою відставки уряду.

Багатотисячна акція протесту відбулася проти рішення суду про вбивство двох підлітків, передають "Новини Грузії".

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Зазначається, що велелюдний мітинг зібрав батько одного із загиблих школярів. 

Протестувальники вимагають відставку влади. Наразі відомо, що Генеральний прокурор Грузії Іраклі Шотадзе пішов із займаної посади після резонансної справи. 

Для мене, як для головного прокурора, важливою є довіра кожного громадянина до державних інститутів. Особливо до важливої ​​частини правосуддя – прокуратури ... Для мене особливо важливо, щоб справедливе правосуддя стосувалося вбивства неповнолітніх,
– йдеться в заяві Шотадзе, поширеній прес-службою прокуратури Грузії.

Як передають ЗМІ, пізно ввечері під стіни парламенту приїхав прем'єр-міністр Грузії Георгі Квірікашвілі. Він хотів звернутися з промовою до мітингувальників, та йому не дали цього зробити. Главу грузинського уряду засвистали й почали кидати у його бік пляшки з вигуками "Іди геть!", пише "Кавказский узел".

Відомо, що два школярі отримали смертельні ножові поранення під час бійки поблизу школи в Тбілісі 1 грудня 2017 року. Звинувачення за статтею "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" було пред'явлено двом підліткам, пізніше прокуратура посилила звинувачення одному з них.
Суд виправдав одного обвинуваченого, іншому перекваліфікував статтю на більш легку. Після цього люди вийшли на акцію протесту під стіни парламенту з вимогою звільнити генерального прокурора та інших чиновників у системі правосуддя. Утім, невдовзі Шотадзе сам назвав рішення суду неприйнятним і оголосив про свою відставку. Не дочекавшись інших звільнень, люди почали вимагати відставки всього уряду.

Теги: Новини політики Новини Грузії протести
Джерело: 24 Канал
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