Експерт розповів, як грузини через протести домоглися відставки генпрокурора
Грузини майже ніколи не виходять на соціальні протести. Єдиний такий випадок я пам’ятаю у 2000 році, коли не було електроенергії. Але на політичні протести люди виходять дуже часто.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний оглядач Гела Васадзе.
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"Це пояснюється грузинським менталітетом, коли вони відчувають образу власного самолюбства – протести стають можливі. Що стосується випадку, резонансного вбивства, тоді кожен зрозумів, що це може трапитися і з ним. Вигляд дорослого чоловіка, який плаче під парканом генеральної прокуратури, через те, що він не зміг добитися справедливості, не міг не збурити громадськість", – розповів оглядач.
Він додав, що грузинська влада через покривання винних, спровокувала масові протести.
Підлітка вбили, але нікого не засудили. Звинуваченого визнали не винним. І це сколихнуло всю Грузію. Але політичних вимог на початку не було. Люди вимагали покарати винних. І через це з посади пішов генпрокурор. Принцип "своїх не здаємо" зробив для влади тільки гірше. Тому що в демократичних країнах все навпаки і влада має це зрозуміти,
– зазначив Гела Васадзе.
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