19:11
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Експерт розповів, як грузини через протести домоглися відставки генпрокурора

43 Читать новость на русском
Гела Васадзе
Гела Васадзе / Фото з вільних джерел

Грузини майже ніколи не виходять на соціальні протести. Єдиний такий випадок я пам’ятаю у 2000 році, коли не було електроенергії. Але на політичні протести люди виходять дуже часто.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний оглядач Гела Васадзе.

Читайте також: Масові протести у Грузії: мітингувальники вимагають відставку уряду

"Це пояснюється грузинським менталітетом, коли вони відчувають образу власного самолюбства – протести стають можливі. Що стосується випадку, резонансного вбивства, тоді кожен зрозумів, що це може трапитися і з ним. Вигляд дорослого чоловіка, який плаче під парканом генеральної прокуратури, через те, що він не зміг добитися справедливості, не міг не збурити громадськість", – розповів оглядач.

Він додав, що грузинська влада через покривання винних, спровокувала масові протести.

Підлітка вбили, але нікого не засудили. Звинуваченого визнали не винним. І це сколихнуло всю Грузію. Але політичних вимог на початку не було. Люди вимагали покарати винних. І через це з посади пішов генпрокурор. Принцип "своїх не здаємо" зробив для влади тільки гірше. Тому що в демократичних країнах все навпаки і влада має це зрозуміти,
– зазначив Гела Васадзе.

Теги: Новини політики Новини Грузії протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук