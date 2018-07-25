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Эксперт рассказал, как остановить нашествие ужасных ДТП на дорогах

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На днях в городах Украины произошло много ужасных ДТП, где погибло большое количество людей. Эксперты отмечают, чтобы предотвратить такие ситуации на дорогах Украины нужно, прежде всего, соблюдать законодательство, ведь оно давно уже установило возможность автоматического фиксирования нарушений на дорогах.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала эксперт-криминолог Анна Маляр.

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По ее словам, эти нормы были частью реформы патрульной полиции, и они уже действуют в Кодексе об административных правонарушениях, но никто их не выполнил. Поэтому эта реформа не была реализована на практике, она осталась лишь на бумаге. На то, чтобы автоматическая фиксация заработала, нужны деньги, а из бюджета их никто не выделил. Она предполагает, что возможно эти деньги дали, но их просто разворовали или распустили на другие нужды.

У нас также есть недоработки законодательства. Проблема смертей на дороге, в частности пьяных водителей, была постоянной, но об этом раньше не говорили. В моей статье за 2013 год указано, что в 2012 году на дорогах Украины в ДТП погибли 5 094 человека. И эти цифры не меняются. Что нужно сделать?,
– рассказала Маляр.

Она отметила, во-первых, качество дорог влияет на возникновение ДТП, также наличие уголовной ответственности, которой на самом деле нет. Сейчас – это административное правонарушение, такой законопроект был зарегистрирован в предыдущей Верховной Раде еще в 2013 году, но тогда за него не проголосовали.

"Во-вторых, это ответственность водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, если они повлекли смерть лица или нанесли телесные повреждения, то тогда такого человека нужно пожизненно лишать права на вождение, а депутаты боятся проголосовать за эту норму. В-третьих, культура вождения – это вещь, которую мы с вами законом не изменим", – добавила эксперт.

Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Законодательство Жертвы
Источник: 24 канал
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