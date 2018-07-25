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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Експерт розповів, як зупинити навалу жахливих ДТП на дорогах

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Днями в містах України сталося багато жахливих ДТП, де загинула велика кількість людей. Експерти зазначають, аби запобігти таких ситуацій на дорогах України потрібно, насамперед, дотримуватися законодавства, адже воно давно вже встановило можливість автоматичного фіксування порушень на дорогах.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла експерт-кримінолог Анна Маляр. 

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За її словами, ці норми були частиною реформи патрульної поліції і вони вже чинні в Кодексі про адміністративні правопорушення, але ніхто їх не виконав. Тому ця реформа не була реалізована на практиці, вона залишилась лише на папері. На те, аби автоматична фіксація запрацювала потрібно гроші, а з бюджету їх ніхто не виділив. Вона припускає, що можливо ці гроші дали, але їх просто розкрали або розпустили на інші потреби.

В нас також є недоопрацювання щодо законодавства. Проблема смертей на дорозі, зокрема п'яних водіїв, була постійною, але про це раніше не говорили. У моїй статті за 2013 рік вказано, що у 2012 році на дорогах України через ДТП загинуло 5094 особи. І ці цифри не змінюються. Що потрібно зробити?,
– розповіла Маляр. 

Вона зазначила, по-перше, якість доріг впливає на спричинення ДТП, також наявність кримінальної відповідальності, якої насправді, немає. Нині – це адміністративне правопорушення, такий законопроект був зареєстрований в попередній Верховній Раді ще в 2013 році, але тоді за нього не проголосували.

"По-друге, це відповідальність водіїв, які в нетверезому стані сідають за кермо, якщо вони спричинили смерть особи або завдали тілесних ушкоджень, то тоді таку людину потрібно довічно позбавляти права на водіння, а депутати бояться проголосувати за цю норму. По-третє, культура водіння – це річ, яку ми з вами законом не змінимо", – додала експерт. 

Теги: Новини України Транспорт Аварії та ДТП Жертви Законодавство
Джерело: 24 канал
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