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Эксперт рассказал, какие ключевые проблемы привели к сильному падению рейтингов Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / 24 Канал

Проблема падения рейтинга Петра Порошенко заключается в том, что он не ответил на ключевые запросы Революции Достоинства, в частности, наказание организованной преступной банды Януковича. Именно это и дало основания серьезно разочароваться в Порошенко как президенте.

Такое мнение высказал политолог Михаил Бесараб в прямом эфире 24 канала.

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Эксперт отметил, что Порошенко, став президентом, прежде всего должен был наказать пособников Виктора Януковича и привлечь к уголовной ответственности всех участников, коллективных и групповых преступлений команды экс-президента Украины.

Взамен Петр Порошенко выбрал другую тактику общения с этой командой, он дал возможность им восстановиться и закрепиться в новых политических реалиях.

Это очевидно произошло в результате договоренностей Порошенко с командой Левочкина и Фирташа. Я имею в виду серию встреч Порошенко с этой командой в Вене, факт которых подтвердил сам Фирташ, давая показания в Венском суде. Поэтому, я думаю, что были похожие договоренности и с другими представителями команды Януковича,
– ответил Михаил Бесараб.

Он также сказал, что вторая важная проблема низкого рейтинга Порошенко связана с тем, что он повел себя очень неадекватно и неправильно, давая ответы на вооруженную агрессию Российской Федерации.

Президент Украины предложил минские договоренности как безальтернативный вариант решения этого конфликта, но они абсолютно не соответствуют обстоятельствам агрессии, которую совершила Россия против Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса,
– добавил он.

Президентський рейтинг

Президентский рейтинг за апрель 2018 года

Политолог заявил, что, несмотря на такую ситуацию, Порошенко уже 4 год рассказывает украинцам о минских договоренностях, хотя на самом деле в них нет ни слова о вооруженной агрессии со стороны России, и они совершенно не соответствуют ни потребностям времени, ни национальным интересам Украины.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Президент Украины Петр Порошенко Евромайдан рейтинги
Источник: 24 Канал
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